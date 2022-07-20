ثمن البنك الكويتي للطعام والإغاثة التعاون المثمر مع الأمانة العامة للأوقاف من خلال إنجاز المشاريع الخيرية والإنسانية، والتي تستهدف آلاف الأسر المتعففة والمحتاجين داخل الكويت.

وأعلن البنك عن تنفيذ مشروع «مصرف الأضاحي» الذي يعد أحد أهم المشاريع الخيرية لرسم الفرحة والسرور في نفوس الأسر المتعففة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد بنك الطعام على حرص ومتابعة وتوجيهات مجلس الإدارة في العمل لتخفيف المعاناة والظروف المعيشية على الأسر المستهدفة، من خلال التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والذي جاء بدور وجهود وتعاون من قبل الأمانة العامة للأوقاف، التي وفرت كافة السبل من أجل دعم وإنجاز مشروع الأضاحي بكل يسر وأريحية، لكي يصل إلى كل المستهدفين.

وذكر البنك ان توزيع الأضاحي من الشعائر الإسلامية العظيمة أحد أوجه الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الكويت لرفع الأعباء عن كاهل الأسر وإدخال الفرح والسرور على الفئات المستهدفة بمناسبة عيد لأضحى المبارك.

وسيواصل بنك الطعام والإغاثة الجهود لإطلاق المزيد من المشاريع الخيرية والإنسانية والمجتمعية، والعمل على الوصول للكثير من الأسر المتعففة، انطلاقا من دوره المجتمعي لترسيخ أوجه العطاء والتكافل بين الأفراد، ودعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في الكويت.