أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تدشين البرنامج التدريبي لتنمية مواهب الفتيات في مجال برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مبادرة خاصة أطلقها الجهاز بالتعاون مع شركة «دل تكنولوجيز» لتمكين الفتيات رقميا من خلال برنامج تدريبي على مدى شهر.

وأكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني على أن الاستثمار المبكر في الفتيات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يشكل حجر الزاوية في تمكينهن رقميا ودعمهن ليكن عنصرا مؤثرا في منظومة الاقتصاد الرقمي الذي يشجع على العمل عن بعد حيث لا يكون فيه نوع الجنس عائقا بالقدر نفسه الذي يكون به الاقتصاد المادي.



وشددت الودعاني على أهمية تدريب المرأة وتأهيلها لتحقيق الاستفادة القصوى من البيئة الجديدة للتكنولوجيا، مشيرة الى انه من المتوقع بحلول عام 2025 أن يعيد الاقتصاد الرقمي تشكيل المشهد الوظيفي لتقسيم العمل في العالم، ويخلق نماذج أعمال جديدة تتمكن فيها المرأة من العمل بما في ذلك التجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي.



وبينت الودعاني في تصريح على هامش حفل تدشين البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الفتيات في مجال برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن القيادة السياسة في الكويت أدركت أهمية دور المرأة كمحرك رئيسي في مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بمنظومة الأعمال بكافة القطاعات في الدولة بصفتها الرقم الصعب والمؤثر في معادلة الإنجاز لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، موضحة توافق توجهات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الإقليمي والعالمي للعمل على سد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لتحقيق هدف التنمية المستدامة.

ولفتت الودعاني الى أن البرنامج التدريبي للجهاز المركزي لتكنولوجيا وشركة «دل تكنولوجيز» يساهم بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة الاعمال مما يعزز فتح آفاق جديدة للاقتصاديات النامية وريادة الاعمال والعمل الحر.



بدوره، قال المدير العام لشركة دل تكنولوجيز في منطقة الخليج هافير حداد: مما لا شك فيه أن مستقبلنا سيكون مدفوعا بالتكنولوجيا، متوقعا إن 85% من الوظائف التي ستوجد في 2030 لم يتم اكتشافها بعد، كما أن وتيرة التطور السريعة لكافة المجالات التكنولوجية والرقمية على المستوى العالمي ستسهم بتفعيل آليات الفهم العميق للذكاء الاصطناعي والأنظمة البشرية والآلية وستعزز اكتشاف إمكانات ومهارات جديدة.