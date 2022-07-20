أشاد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي قدمها القنصل العام للكويت لدى جدة وائل العنزي والوزير المفوض في القنصلية محسن العجمي.



جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه السفير الشيخ علي الخالد أول من أمس بمناسبة انتهاء فترة عملهما في المملكة العربية السعودية، حيث تم تعيين وائل العنزي سفيرا للكويت في تركيا، ومحسن العجمي قنصلا في البصرة.



وثمن الخالد قيام العنزي والعجمي بعملهما بكل تفان، وخدمة المواطنين الكويتيين في المملكة سواء المقيمين أو الزائرين وكذلك حجاج ومعتمري بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والتسهيل عليهم والقيام على راحتهم، مؤكدا أنهما حملا أمانة العمل بكل اقتدار وحرص وكفاءة، ودعما أواصر التعاون مع الجهات المختلفة في المملكة بما يخدم مصالح بلدينا والتنسيق المتكامل بين الكويت والمملكة باجتهاد وإخلاص.



وتقدم بالشكر والتقدير للعنزي والعجمي على ما قدماه خلال فترة عملهما في المملكة، متمنيا لهما مزيدا من النجاح في خدمة بلدنا الغالي خلال مهمتهما المقبلة.