أطلقت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وشركة مايديا من خلال معارض بست للإلكترونيات، أول جهاز تكييف هواء شباك بتقنية الإنفيرتر يبرد مثل جهاز تكييف هواء سبليت ذي تبريد سريع واسع النطاق وخصائص توفير الطاقة والتشغيل شديد الهدوء.



ومكيف Midea Wonder منتج يلبي رغبات المستهلكين في المنطقة، وشارك أكثر من 700 مستهلك محلي في تصميم المنتج وتطويره، فهو يبرد مثل مكيف هواء سبليت، ويتميز بمجموعة واسعة من الخصائص، منها التبريد بتقنية الفلاش، توفير الطاقة، وتشغيل فائق الهدوء، وتحكم ذكي.



ولدى مكيفات الشباك التقليدية مخرج هواء صغير ونطاق تبريد محدود، لذلك تستغرق وقتا أطول لتبرد إلى درجة الحرارة المرغوبة، كما أنها تبرد بشكل غير متساو.

ويعالج مكيف Midea Wonder هذه المشاكل بتصميم مبتكر لمخرج الهواء يشبه مكيف هواء سبليت وهو أكبر بنسبة 10% من وحدات الشباك التقليدية، بحيث يمكن للمستهلكين الاستمتاع بتبريد الغرفة بأكملها ومسافة تبريد إضافية تصل إلى 9.5 أمتار.

بفضل زوايا الدوران الموسعة أفقيا وعموديا، يبرد هذا المكيف بأكثر من 63% من مكيفات الشباك التقليدية - يعتبر 68% من المستهلكين أنها النقطة الأكثر أهمية من أبحاث مايديا - تبريد كل ركن من أركان غرفتك بشكل ملائم.



وإضافة إلى ذلك، تم تطوير ميزة كول فلاش CoolFlash المبتكرة بعناية لسوق الشرق الأوسط، وتم اعتمادها من قبل TÜV Rheinland، فبضغطة واحدة على زر كول فلاش CoolFlash، يمكن لمكيف الهواء Midea Wonder تبريد الغرفة بست درجات مئوية في 10 دقائق، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع على الفور بالهواء البارد، أسرع بنسبة 34% من وحدات الشباك التقليدية.



ووفقا لدراسة حاجات المستهلكين، أشار 63% منهم إلى أهمية خاصية توفير الطاقة في مكيف الشباك، فمكيف Midea Wonder هو أول مكيف شباك بتقنية إنفيرتر مصمم بكومبروسر T3، والذي يوفر لغاية 26% من الطاقة مقارنة بوحدات الشباك التقليدية، والمكيف موفر للطاقة وذو تكلفة مقبولة، وهو متوافق تماما مع معايير ومواصفات SASO.



وعلى عكس مكيفات الشباك الأخرى، تم تصميم مكيف Midea Wonder بشكل مختلف لخفض الصوت التشغيلي لغاية 39 ديسيبل في وضع المروحة المنخفض، حتى في وضع المروحة العالي، تظل الوحدة أكثر هدوءا بـ 4 مرات من وحدات الشباك التقليدية.

يتيح هذا التبريد الهادئ للمستخدمين الاستمتاع بنوم هادئ أو مشاهدة التلفاز من دون الانزعاج من صوت المكيف.

عادة ما تتطلب مكيفات الشباك التقليدية تشغيلا يدويا، أما مكيف Midea Wonder فيتميز بسهولة تشغيله عبر وحدة التحكم عن بعد ومن خلال الإنترنت ويمكن للمستخدمين تغيير الإعدادات في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق Midea MSmarthome أو التحكم في الأجهزة من خلال Google Assistant وAmazon Alexa. الصيف الحار يحتاج إلى تبريد رائع.