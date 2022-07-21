أعلنت الحكومة السورية أمس قطع علاقاتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من إقدام كييف على خطوة مماثلة.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله: «قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الديبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص».



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في 30 يونيو الماضي إنهاء العلاقات الديبلوماسية مع سورية بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرقي أوكرانيا. وتدعم دمشق عموما الحرب الروسية على أوكرانيا.



لكن دمشق تقول إن أوكرانيا قطعت العلاقات بشكل عملي مع سورية قبل نحو 4 أعوام. وذكر المصدر أن «الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للديبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف، ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية».



وأعلنت دمشق في 29 يونيو الماضي أنها «قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصاليتين، مضيفة: «انه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات ديبلوماسية».