تتويجاً لسنوات من التعاون في تقديم أفضل المنتجات وأكثرها ابتكارا للعملاء، وقع بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى مع شركة «ماستركارد»، تتضمن جملة من المحاور المهمة، التي تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومساعي بنك الخليج لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل.



وتشمل الاتفاقية توفير ماستركارد دعما لبنك الخليج في ابتكار المنتجات التي تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء وتسويقها، إلى جانب تقديم الاستشارات وخدمات التدريب ونقل المعرفة لكوادر البنك.



وتم توقيع الاتفاقية أمس في دبي بحضور مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد محمد القطان، ومساعد مدير الخدمات المصرفية للأفراد محمد تقي، ومن شركة ماستركارد كل من: ديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخالد الجبالي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإردم شاكارمدير Mastercard في الكويت وقطر.



وبهذه المناسبة، قال محمد القطان: يأتي توقيع اتفاقية الشراكة تتويجا لسنوات من التعاون المثمر مع شركة «ماستركارد» الرائدة في مجال حلول الدفع، والتي تحظى خدماتها بانتشار واسع حول العالم، وقبولا كبيرا في السوق الكويتي.



وأشار إلى أن تجربة العميل هي شغلنا الشاغل في بنك الخليج، ونسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الخدمات المصرفية، وذلك انطلاقا من استراتيجيتنا الخمسية التي تستهدف ليس فقط تلبية متطلبات عملائنا، بل وتخطيها، لهذا نعمل بشكل مستمر على البحث والتطوير لتوفير أفضل الخدمات التي تناسب احتياجات، مختلف شرائح العملاء ومن كل الأعمار.



من جانبه، قال محمد تقي: أثمر التعاون المتواصل بين بنك الخليج وشركة ماستركارد في السابق عن طرح منتجات نوعية متميزة، لاقت نجاحا وقبولا واسعين من عملاء بنك الخليج، وهو ما شجعنا على توقيع شراكة استراتيجية طويلة المدى معهم.



على صعيد متصل، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد خالد الجبالي: يسعدنا تعميق شراكتنا الطويلة مع بنك الخليج حيث نتعاون لتقديم أحدث حلول الدفع وأكثرها ابتكارا للعملاء في الكويت، مشيرا إلى أنه من خلال تقنيات وخبرات ماستركارد، سنوفر الراحة والأمان والسرعة التي يطلبها الأفراد والشركات في اقتصاد رقمي متسارع.



وأضاف: ندعم تطلعات بنك الخليج ليكون بنك المستقبل الكويتي وسنواصل الشراكة مع قادة الصناعة المصرفية مثل بنك الخليج لمساندة الجهود الرامية إلى دعم رؤية الكويت 2035 وتسريع رحلة التحول الرقمي.



وعلق إردم شاكار مدير شركة Mastercard في الكويت وقطر بالقول: معا، نبني عالما شاملا ورقميا ومتصلا، حيث تلعب الكويت دورا محوريا كمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.