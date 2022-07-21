وفقاً لالتزامه بتحقيق الأهداف التوعوية لمبادراته المعنية بنشر الثقافة المالية والمصرفية، في إطار خططه الاستراتيجية لتوسيع نطاق أنشطة برنامجه المجتمعي، شاركت المدقق الداخلي العام في بنك الكويت الدولي (KIB) منال الربيعان، وممثلة عن جمعية المدققين الداخليين في الكويت بتقديم ورشة توعوية حول منهجية التدقيق الداخلي وأهميتها في تعزيز اتجاهات وحوكمة العمل التعاوني والمجتمعي، والتي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بهدف تعريف مشاركي الورشة من مراجعي الحسابات ووحدات الشؤون المالية والتدقيق باتحاد الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني بأهمية وجود التدقيق الداخلي في المؤسسات، وتقديم شرح مفصل عن منهجية التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر، بالإضافة إلى التطرق لدور الهيئة فيما يتعلق بشؤون التدقيق الداخلي، مع مناقشة حقوق وواجبات كل من المواطن والدولة في هذا الصدد.



وفي معرض تعليقها على هذه المشاركة المجتمعية، قالت الربيعان: في حين يعتبر التدقيق الداخلي من الأنشطة المستقلة والموضوعية، إلا أنه يسهم في تحقيق أهداف أي مؤسسة، حكومية أو خاصة، ويضيف لها قيمة تحسن من عملياتها عبر اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.



ومن هذا المنطلق، نسعى من خلال المشاركة في مثل هذه الورش التثقيفية إلى تعزيز التوعية لدى العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة وتوسيع مداركهم بالجوانب الرئيسية والحيوية والممارسات السليمة المتعلقة بعمليات المراجعة والرقابة والتدقيق الداخلي.