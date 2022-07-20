شارك سفيرنا في انقرة غسان الزواوي وحرمه شيخة الثاقب في حفل السلام الموسيقي الذي أقيم بالمجمع الرئاسي في العاصمة انقرة، بحضور ورعاية حرم رئيس الجمهورية أمينة أردوغان، والذي أقامه أعضاء أوركسترا فلسطين للشباب بالمشاركة مع أوركسترا السيمفونية الرئاسية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

‎وفي نهاية الحفل التقت حرم رئيس الجمهورية السفير الزواوي وحرمه، متمنية لهما التوفيق بعد انتهاء مهام الزواوي سفيرا للكويت في تركيا وشكرتهما على الجهود التي قدماها خلال فترة تواجدهما في تركيا مما عزز العلاقات الثنائية بين البلدين.