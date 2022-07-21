أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق منصة إلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية في وزارة المالية، وذلك بهدف تمكين الكفاءات الكويتية لخدمة الكويت والمساهمة في نهضتها وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية.



وبهذه المناسبة قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد «تم بحمد الله وبجهود زملائي العاملين في وزارة المالية إطلاق منصة إلكترونية جديدة على موقع الوزارة الإلكتروني لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية، وذلك حرصا على توفير فرص عمل للكفاءات الكويتية من ذوي الخبرة لخدمة البلد والمساهمة في نهضته».



وتضمنت المنصة الإلكترونية العديد من التخصصات المطلوبة في القطاعات التالية: قطاع المحاسبة العامة، وقطاع الشؤون المالية والضريبية، وقطاع الميزانية العامة، وقطاع شؤون الخدمات العامة، وقطاع الشؤون الإدارية، وإدارة الدين العام، والتقديم إليها من خلال إضافة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات العلمية والشهادات المهنية مع إرفاق الوثائق اللازمة، وذلك سيمكن وزارة المالية من استقطاب أنسب الكفاءات لاحتياجاتها للوظائف الاستشارية.



وتمثلت احتياجات الوزارة عبر المنصة في نحو 90 موظفا من المواطنين للعمل في قطاعات مختلفة تابعة للوزارة، واستحوذ قطاع المحاسبة العامة على النصيب الأكبر من احتياجات الوزارة بواقع 67 وظيفة، تمثلت في 44 وظيفة في إدارة مركز المعلومات، و23 وظيفة في إدارة الموارد المؤسسية.



وحددت الوزارة الشروط المطلوبة لاجتياز المقابلة الوظيفية، والتي من اهمها: أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وحاصلا على شهادة جامعية معترف بها من التعليم العالي، وألا يقل التقدير العام في المؤهل العلمي عن تقدير جيد جدا أو ما يعادله، وأن تكون لديه خبرات تطابق التخصص المطلوب، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز الاختبارات التي تحددها وزارة المالية بنسبة 70% فأكثر، ويعتبر ذلك شرطا للمقابلة الشخصية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تحدد من قبل مركز المعلومات الآلي.