محمود عيسى



احتفظت الكويت للشهر الثالث على التوالي بالمركز الثالث خليجيا والخامس اقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية خلال فترة الأسابيع الأربعة الواقعة بين 3 يونيو و1 يوليو، حيث بلغت قيمتها 208 مليارات دولار وبرغم تراجع بنسبة 1.4% عن 211 مليار دولار من العقود التي سجلت في الشهر الماضي.



وذكرت مجلة «ميد» ان السعودية حلت في المركز الاول بعقود قيمتها 1.342 تريليون دولار وتلتها الامارات في المركز الثاني بعقود بلغت 626 مليار دولار، ثم قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس خليجيا بعقود بلغت قيمتها 192 مليار دولار، و183 مليار دولار و53 مليار دولار على التوالي.



وأظهرت آخر الارقام الصادرة عن مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية سجل تراجعا بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأربعة بنسبة 1.5% عما كان عليه الشهر الماضي نتيجة تراجع أكبر سوقين في المنطقة وهما السعودية والامارات بسبب استكمال مشروعات كانت تحت التنفيذ خلال الشهر.

وتراجع مؤشر مشروعات السعودية المخطط لها أو قيد التنفيذ البالغة قيمتها 1.34 تريليون دولار بنسبة 3% مقارنة مع تراجع مماثل بنسبة 1.9% لدى الإمارات التي سجلت 626 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ.



وكانت الأسواق الأربعة التي سجلت نموا إيجابيا في المنطقة خلال الفترة هي قطر التي حققت نموا بنسبة 5%، تليها عمان بنسبة 3%، ثم البحرين وإيران بنمو هامشي بلغت نسبته 0.15% و0.75% على التوالي.



وختمت المجلة بالقول ان الانخفاض في أسواق السعودية والإمارات أدى إلى انكماش مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنسبة 1.9%.

ويمثل هذا تراجعا أكبر من الانخفاض الذي سجله مؤشر الخليج العام الذي يشمل أيضا العراق وإيران، ما يعني ان الانخفاضات في يونيو تتبع اتجاها أوسع، إذ انخفض مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 10% في العام الماضي، وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية للمشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ 3.331 تريليونات دولار، منخفضة بنسبة عن 3.7 تريليونات دولار قبل عام.