أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية أن جملة المستفيدين من مشروع الأضاحي للعام 1443 هجرية بلغت 35 ألف فرد في 21 دولة مختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري إن مشروع الأضاحي هو أحد أهم مشاريع الجمعية الموسمية، التي تعكس قيم التكافل والتراحم والتضامن بين أبناء الأمة المسلمة.

وأضاف الهاجري أن مشروع الأضاحي يهدف في المقام الأول إلى توفير اللحوم للمحتاجين والمتعففين والمتضررين في المناطق شديدة الاحتياج.

وتابع، تمكنت الجمعية بفضل الله ثم بدعم أهل الخير من تحقيق الهدف بإدخال السرور ومد يد العون والمساعدة والمساندة للأسر الفقيرة، وإدخال بهجة العيد على نفس كل مسكين ويتيم وصاحب حاجة وتوفير أبسط مقومات الحياة لهم.

مختتماً تصريحه بالدعاء للمحسنين الكرام من أهل الخير على تجاوبهم الكبير وفزعتهم المباركة، لإدخال السرور على قلوب المحتاجين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يخلف عليهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.