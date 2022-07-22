وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي جاء كالتالي:



صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتنظيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبناء عليه، ‏يرجى إفادتي بالتالي ‏على أن تكون الإجابة ‏مصحوبة بما يتطلبه ‏البيان من مستندات وقرارات ذات الصلة ‏بموضوع السؤال:



1 ـ ‏ما عدد البلاغات التي تم تقديمها إلى الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال ‏مع تحديد موضوع كل منها؟



2 ـ كم تبلغ قيمة المصروفات الإدارية التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأول منذ تأسيسها؟



3 ـ كم تبلغ قيمة المصروفات الإدارية التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الثاني؟



4 ـ كم يبلغ إجمالي المصروفات الإدارية والتكاليف المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ تأسيسها حتى تاريخ ورود السؤال؟



5 ـ كم عدد القضايا التي تم تحويلها الى النيابة وتم استرداد أموال منها أو لم يتم استرداد الأموال أو القضايا التي حفظت؟