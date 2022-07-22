تجري وزارة التعليم العالي السورية دراسة قائمة لتطبيق مفاضلة مركزية للجامعات الخاصة على غرار المفاضلة التي تجرى للقبول في الجامعات الحكومية.



ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان الدراسة تجري لتطبيق المفاضلة هذا العام أو العام الدراسي المقبل تحت إشرافها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين ويخفف من الروتين والإجراءات البيروقراطية التي كانت تفرض على الطالب عند التقدم لكل جامعة على حدة.



وأثار طرح إجراء مفاضلة مركزية جدلا كبيرا في الأوساط التعليمية وخلق تساؤلات في أروقة الجامعات الخاصة ما بين مؤيد لها لضرورة الإسراع بتطبيقها في مفاضلة هذا العام، وبين رافض للتطبيق لما قد تخلقه من معوقات أو جوانب سلبية قد تؤثر سلبا في الطلاب والجامعات الخاصة على حد سواء.



وأكد المصدر أن أي قرار يخص الجامعات الخاصة يطرح على طاولة الوزارة لبحث مدى توافق الإجراء المتخذ مع إستراتيجيات التعليم ليصار إلى اتخاذ القرار ضمن اجتماع موسع، مبينا أنه لا قرار نهائيا حول الموضوع.