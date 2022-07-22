أعلنت وزارة الإعلام إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني ونشرها أخبارا كاذبة ومضللة تتعلق بتشكيل الحكومة المرتقب.



وأكدت المتحدثة الرسمية للوزارة أنوار مراد، في بيان صحافي، أن الوزارة «لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في الكويت».



وأوضحت مراد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين ذات الصلة، وستقوم برصد أي مخالفات إعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة واستقرار البلاد.



وذكرت مراد أن الوزارة تهيب بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.