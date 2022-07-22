القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين للصفين الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقا لنظام التعليم الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لضم العامين الدراسيين للصفين الخامس والسادس الابتدائي في عام واحد وفقا لنظام التعليم الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي 6 سنوات دراسية دون ضم أو تغيير، بحيث يكون كل عام دراسي منفصلا عن الآخر، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال الى أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).