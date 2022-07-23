أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 221 موظفا في الوزارة.



وجاء في القرار:

مادة أولى



تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة سنة.

مادة ثانية



يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كل في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.

مادة ثالثة



يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بشأن تجديد الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة.

قطاع الوزير

خالد ضحوي العدواني

مشاري خالد المطيري

محمد صلاح الصانع

صالح نواف الديحاني

ناصر عبدالمحسن البابطين

قطاع الوكيل

إبراهيم سالم ابراهيم السلطان

طامي دغيم القريفة

عبدالرحمن داود القملاس

علوش محمد المطيري

راشد جابر الظفيري

الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك

فواز خالد منير المطيري

عبدالعزيز حمود الهاجري

خالد منصور العتيبي

دلال شطي حمود الظفيري

حنان غازي محمد الديحاني

شذى حسين عبدالله المعتوق

عبدالله فهد الحربي

ناصر محمد سالم الرشيدي

عبدالرحمن محمد عيد البذالي

فهد محمد مهنا الغربة

مشعل رومي الصانع

علي سليمان علي السعد

أنوار محمد حمود الظفيري

زينب احمد سليمان عبدالله

منيرة فيصل البصيري

مجبل صالح الرشيدي

وضحة فالح عبدالله الهاجري

شروق فالح شويرب العجمي

عبدالرحمن حمد العازمي

راشد مرزوق المرزوق

عيسى محمد الميموني

علي شاكر حسين حيدر

نادية صيوان خنتوش عباس

محبوب محسن محبوب محمود

صادق أحمد عاشور

سعاد احمد الشمري

بشاير فهد العنزي

خالد صياح العنزي

مرزوق محمد خليفة البحيري

عبدالهادي محمد السمحاني

أحمد نجر ملوح العازمي

خديجة علي عباس

ليلى رفاعي الرفاعي

تهاني عبيد العتيبي

زينب جمال الفضلي

شهد عناد العنزي

مها خلف السعدي

داود حسين عبدالمحسن عبدالله

علي سعد العازمي

طلال زاحم العنزي

فهد احمد السهو

عائشة سالم الصواغ العازمي

رابعة محمود العنزي

منيفة مانع الشمري

مريم زايد العازمي

دلال ثميل خميس العنزي

خالد نايف الشمري

علي خلف الرشيدي

نورة حمدي محمد الحربي

أنغام شاكر راشد سعد

صالح حمود الرويعي

سرور مساعد العتيبي

ابرار فيصل المطيري

فهد فيصل العنزي

يوسف فالح البذالي

العنود ثويني راجي المطيري

سويد عيفان مترك

علي مروي خصيوي المطيري

نجوى بلاسم جبر

محمد مشعل العتيبي

محمد ابراهيم القطان

محمد كريم عامر

احمد عبدالله الرشيدي

منال داود سالم

احمد فاضل يوسف

سارة خليل عيسى بوحمره

حمد مطلق العازمي

الحميدي سعود الديحاني

سليمان علي الديكان

عبدالعزيز فريح الكوح

عبدالكريم سليمان محمد الطريجي

خليل ابراهيم الابراهيم

ناصر عبدالرحيم الفودري

محمد مسلم الرشيدي

عذراء ناصر الوزان

بدور عبدالله الحافظ

اماني حمد الحريجي

زينب فاضل الشيرازي

لولوة خليل خريبط

مشاعل ضاوي الرشيدي

دلال ناصر المسلم

مانع عبدالله العجمي

الجازي فالح الدوسري

ناصر نايف المطيري

تهاني عبدالرحمن الخالدي

مريم حسين العوضي

بدر خالد عودة العنزي

مروه سمير الناصر

هند عيدان عبدالخضر اصغر

دلال غازي الديحاني

عبير فهد سعود الخالدي

موضي مبارك البرازي المطيري

خالدة عبدالعزيز خليفة الخالدي

سارة عبدالهادي الخباز

امل علي مرشد الرشيدي

ذكريات محمد عبدالله

أنوار موسى العطوان

مريم احمد السعيد

فواز فرحان المطيري

مريم بشر الدوسري

ايمان ماجد الدوسري

شيماء يوسف غانم عامر

طيبة حسين علي محمد

حصة خالد العويهان

هاشم علي الكندري

وفاء علي هلال الحربي

نوريدا طالب محمد

عمر محمد الشمري

ندى حمد سليمان الدوسري

عذاري عبدالرزاق الداود

عبدالله أحمد حبيب

حسين علي الزاير

ملاك خالد البذالي

محمد ضاحي المطيري

نواف حسن الانصاري

فاطمة عبدالعزيز الشطي

علي ماجد الماجد

مرثد جراح الفضلي

معالي خالد القحطاني

يوسف عقل الظفيري

غدير مبارك عاشور مبروك

ابتسام بندر عبدالله المنيع

شيخة صالح منور الرشيدي

حمد محمد السعيد

عبدالعزيز مهدي العطار

عبدالله خالد الحربي

عامر سعود المطيري

منصور عويد الظفيري

خالد احمد العتيق

صقر يعقوب الفهد

فهد هادي مبارك الهاجري

ضاري مشعل الدلماني

هلا عبيد العنزي

عجايب مبارك ناصر ذيب

هيا مفرح الهاجري

ابرار نايف الحربي

حمد سالم الباذر

وفاء صالح العنزي

حبيبة عبدالله الدليم

نايف سعد مناحي

عبدالعزيز فؤاد محمد

عهود غالي سنيد

سامية محمد الظفيري

سارة علي الرشيدي

نجود جابر الفهد

روان كمال الظفيري

حمد عادل الشمري

خديجة عبدالله الرشيدي

شيماء جابر شاهر

فاطمة نزال العنزي

اقبال راشد المنصور

مبارك لافي العتيبي

جاسم محمد علي الهبيدة العازمي

مراحب جار الله عبدالرحمن الجار الله

مشاري منصور محمد شايع

جراح فوزان حمد العدواني

خلف غازي العدواني

فهد ناصر فعهد العجمي

ريم نادر سلطان الدبوس

نسيم عبدالله محمد ال سالم

غانم عبدالعزيز جالي

عالية مجهول عبدالله

صقر عبدالعزيز سالم المناعي

نجيب رشدان الرومي

صويان طامي الهاجري

حسنا قاعد هلال العتيبي

حفيظ صالح علي المري

منيف منصور محمد السهلي

يوسف محمد الدريعي

زايد راشد زايد الهاجري

نواف لافي سعد

نواف راشد الخيال

هاني سالم عبدالمجيد

علي حسين الحربي

بدرية عبدالله اليامي

عبدالرحمن عيد الرشيدي

ماجدة سويد الطريبيل

نوال مبارك العتيبي

عبدالوهاب احمد حاجيه

سعد حمود العتيبي

سعود ذخير الجبعري

محمد نايف الحربي

مسير عطالله العنزي

عبدالله محمد الديحاني

حسين علي الشمري

كلثوم اديب العوضي

وضحة مطلق العدواني

عبدالعزيز راشد العجمي

عبير حمود السليمان

بتله فريح الرشيدي

مبارك عبدالله كمشاد

علي عبدالعزيز بوعباس

مشعل سالم الهاجري

خلود عماش العازمي

هدى سليمان الجارالله

بدور راشد العنزي

افراح احمد الرشيدي

عذاري ناصر الصليهم

عاليه مرزوق المطيري

ريم هجاج الدوسري

ابرار احمد مريح

مريم بدر المطيري

معالي صالح البرازي

دلال احمد العنزي

مريم تركي الهاجري

وجدان عدنان العنزي

مشاري مبارك العازمي

رائد عناد هادي العنزي

طلال علي حسين الكوت

فيصل برجس رميح المطيري

جميلة مجبل محمد المويسه

سعود ناصر العتيبي

فواز عبدالله العثمان

محمد فهد المطيري

خالد مروي خصيوي

خالد ملفي عبدالرحمن

محمد عبيد ناصر

صالح سعد جنديل

سالم الحميدي العتيبي