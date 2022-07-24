مدة عمل اللجنة شهر واحد وتقدم تقريراً أسبوعياً للوكيل اليعقوب

متابعة أعمال الصيانة الجذرية والتأكد من توفير الاحتياجات الجديدة

توفير الأعداد المطلوبة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس

تحديد الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب ومعلمي المواد الدراسية



عبدالعزيز الفضلي



أعدت وزارة التربية خطة متكاملة استعدادا للعام الدراسي الجديد وذلك بمشاركة قطاعات التعليم العام والتعليم الخاص والنوعي والمنشآت التربوية والتخطيط والبحوث التربوية والمناهج والشؤون المالية والشؤون الإدارية والتطوير الإداري، حيث اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بتشكيل 6 لجان من القطاعات المعنية في الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023 وبإشراف وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتحدد مهام كل لجنة من هذه اللجان وفقا لبنود محددة متعلقة بالقطاعات التابعة لها. وجاء في قرار الوزير المضف، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، ما يلي:



مادة (1): تشكل لجنة في كل قطاع من قطاعات (التعليم العام، التعليم الخاص والنوعي، المنشآت التربوية والتخطيط، البحوث التربوية والمناهج، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية والتطوير الإداري)، للتخطيط والمتابعة والاستعداد والتجهيز لبدء العام الدراسي 2022/2023 بوزارة التربية، وتكون كل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للقطاع وعضوية مديري الإدارات بالقطاع وعدد من موظفي القطاع يختارهم وكيل القطاع، بحيث لا يزيد إجمالي عدد أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس عن عشرة.



مادة (2): تحدد مهام كل لجنة من اللجان المشار إليها وفقا لما يأتي في البنود التالية:



أولا: لجنة قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، وتختص بالآتي:



1- متابعة أعمال الصيانة الجذرية بكافة أنواعها، بالمدارس العاملة وتقديم تقرير أسبوعي بأعمال الصيانة التي تمت ونسب الإنجاز وتحديد الاحتياجات من الفصول الإنشائية والصيانة الجذرية بما يكفل الانتهاء من أعمال الصيانة المشار إليها.



2- متابعة تحديد وحصر (المدارس الجديدة/ المدارس الخاضعة للهدم وإعادة البناء/ الفصول الإنشائية) للعام الدراسي 2023/2022.



3 التأكد من توفير الاحتياجات الجديدة للمدارس العاملة من المتطلبات الأساسية..



للمرافق للعام الدراسي (2022/2023) (برادات المياه، وحدات التكييف، البدالات.. الخ).



4- التأكد من إتمام إجراءات الصيانة اللازمة بكافة أنواعها لأعمال التكييفات وبرادات المياه بما يكفل ضمان تشغيل كافة وحدات التكييف بكافة المدارس والأبنية التعليمية.



5- متابعة صيانة مساكن المعلمات.



6- التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تضمن توفير الخدمات الهاتفية للمدارس الجديدة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.



7- متابعة الوحدات الفرعية بالقطاع والمعنية بأعمال إنشاء الأبنية المدرسية الجديدة لضمان التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.



8- متابعة العقود السارية بالقطاع، ومتابعة إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تنفيذ الخدمات محل تلك العقود لعدم انقطاعها أو تعثرها.



ثانيا: لجنة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، وتختص بالآتي:



1- متابعة أعمال الخدمات الأساسية (النظافة النقليات المراسلة التغذية الحراسة... إلخ) السارية التي تشرف عليها إدارة الخدمات العامة، وتقديم تقرير أسبوعي بالأعمال التي تمت ونسب الإنجاز، والعقبات والحلول التي تم اتخاذها بما يكفل ضمان توافر هذه الخدمات لكافة المدارس والمباني التابعة قبل تاريخ بدء العام الدراسي.



2- متابعة كافة أعمال توفير الأعداد المطلوبة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس، بما يضمن عدم وجود ثمة نقص قبل تاريخ بدء العام الدراسي.



3- التواصل مع قطاع التعليم العام في حال تعثر إجراءات توفير أعضاء الهيئة التعليمية لوضع البدائل.



4- الانتهاء من تحديد الاحتياجات الجديدة من عقود الخدمات الأساسية (النظافة النقليات المراسلة التغذية الحراسة... إلخ) للمدارس والمباني التي تحتاج لتلك الخدمات، ومخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج المدارس الجديدة ضمن عقودها وتوفير الخدمة لها وذلك قبل بداية العام الدراسي.



5- متابعة العقود السارية بالقطاع، ومتابعة إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تنفيذ الخدمات محل تلك العقود لعدم انقطاعها أو تعثرها.



ثالثا: لجنة قطاع الشؤون المالية، وتختص بما يلي:



1- الانتهاء من حصر أرصدة كتب المراحل الدراسية في إدارة التوريدات والمخازن وموافاة إدارة المناهج بالحصر.



2- الانتهاء من تحديد المناقصات وفقا للأولويات لجميع احتياجات القطاعات المختلفة الخاصة بتوفير التغذية والخدمات والأثاث والصيانة وغيرها من متطلبات المدارس الجديدة والعاملة والعمل على الانتهاء من جميع إجراءاتها بوقت كاف.



3 - التأكد من توزيع الكتب على المدارس.



4- الانتهاء من تجهيز أثاث المدارس لتوزيعها حال تسلمها.



5- الانتهاء من توزيع الأثاث المدرسي (طالب، معلم، طاولة مختبر، طاولة كمبيوتر، آلات تصوير، أجهزة فاكس) وفقا لاحتياجات المدارس في كل مرحلة.



6- الانتهاء من توزيع السلف على المدارس الجديدة.



7- الانتهاء من توزيع مخصصات الصندوق المالي للمدارس.



8- متابعة العقود السارية، والتنسيق مع القطاعات المختصة لاستكمال إجراءات الطرح للعقود التي قاربت على الانتهاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تنفيذ الخدمات محل تلك العقود لعدم انقطاعها أو تعثرها وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة.



رابعا: لجنة قطاع التعليم العام، وتختص بالآتي:



1- الانتهاء من تحديد الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب بحسب الفصول والمراحل ومعلمي المواد الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2022/2023.



2- الانتهاء من تحديد أعداد المعلمين الذين تحتاجهم الوزارة بحسب المراحل والمواد (قطاع التعليم العام والخاص والنوعي)، ومخاطبة إدارة الموارد البشرية لاتخاذ اللازم لتوفير الأعداد المطلوبة.



3- الانتهاء من عقد مقابلات التعاقد المحلي لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المعلمين.



4- استكمال الإجراءات اللازمة بشأن إصدار قرارات تسمية المدارس بعد الاعتماد من اللجنة المختصة



خامسا: لجنة قطاع البحوث التربوية والمناهج، وتختص بالآتي:



1- الانتهاء من حصر عناوين الكتب المقررة لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي القادم.



2- الانتهاء من تحديد عناوين الكتب الجديدة تحت التأليف المطلوب طباعتها للعام الدراسي القادم.



3- الانتهاء من تسليم أسماء الكتب المطلوب تعزيزها لإدارة التوريدات والمخازن.



4- الانتهاء من تسليم الكتب الجديدة للمطابع.



5- الانتهاء من تسلم الكتب الجديدة.



6- متابعة العقود الخاصة بالقطاع.



سادسا: لجنة قطاع التعليم الخاص والنوعي، وتختص اللجنة بالآتي:



1- الانتهاء من تحديد الحاجة من القوى البشرية (مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد) لمدارس التعليم الخاص وموافاة قطاع التعليم العام.



2- الانتهاء من تحديد الميزانية التقديرية (من معلمي المواد الدراسية المختلفة - وظائف إشرافية) لمدارس إدارة التربية الخاصة وموافاة قطاع التعليم العام بها.



3- الانتهاء من تحديد الحاجة من الكتب المدرسية والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام الدراسي القادم.



4- متابعة العقود الخاصة بالقطاع.



مادة (3): تحدد مدة كل لجنة من اللجان المشار إليها بشهر، وتجتمع كل لجنة منها مرتين أسبوعيا على الأقل، وتقدم كل لجنة من خلال رئيسها لوكيل الوزارة تقريرا بنتائج أعمالها في نهاية كل أسبوع، على أن يتضمن التقرير الأسبوعي بيان بما تم تنفيذه من أعمال ضمن مهام اللجنة، وما تم الانتهاء منه من أعمال الاستعداد لبدء العام الدراسي، ونسبة الانجاز الشاملة لمهام الاستعداد وفقا لاختصاصات ومهام كل لجنة.



مادة (4): يناط بوكيل الوزارة الآتي:



1. الإشراف على أعمال اللجان المشار إليها، والتنسيق فيما بينها بما يكفل الانتهاء من كافة أعمال الاستعداد لبدء العام الدراسي على الوجه الأكمل.



2. النظر في العقود الخاصة بكل قطاع وحالة كل عقد والأوامر المباشرة والممارسات.



3- رفع تقرير نهائي لمعالي الوزير بنتائج أعمال اللجان المشار إليها عقب انتهاء مدة عمل تلك اللجان، على أن يتضمن بيان مراحل التنفيذ كل لجنة على استقلال، وما تم إنجازه من أعمال، ونسبة الإنجاز، والعقبات التي طرأت، والحلول التي تم اتخاذها لحل تلك العقبات وإزالتها، وبمراعاة أن يتم الانتهاء من كافة اعمال الاستعداد قبل موعد بدء العام الدراسي بفترة كافية.



مادة (5): تتحمل كل لجنة من اللجان المشار إليها المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المهام المسندة إليها ويصرف لأعضاء اللجان المشار إليها مكافأة وفقا للنظم المتبعة، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.