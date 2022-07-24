أعلن بنك الخليج يوم الخميس الماضي عن رابح المليون دينار كويتي في سحب الدانة نصف السنوي وهي أم هاشم محمد عبدالحليم، حيث أقيم السحب يوم الخميس الموافق 21 الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، بمجمع الأفنيوز، والذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360 إف إم، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة أرنست آند يونغ.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: نبارك للمليونير الجديد أم هاشم محمد عبدالحليم فوزها بالجائزة في سحب حساب الدانة نصف السنوي، وندعو عملاء بنك الخليج لتبني ثقافة التوفير والادخار، وزيادة رصيدهم، لمضاعفة فرصهم بالفوز في سحوبات حساب الدانة، الذي يمنحهم فرصا للربح النقدي، كما يكافئهم على ثقتهم ببنك الخليج.



وأشار القطان إلى أن حساب الدانة يشهد إقبالا واسعا من العملاء، باعتباره أحد أفضل حسابات الادخار في الكويت، الذي يتميز بسحوباته الدورية القيمة، والفرص الواعدة التي تكافئ العملاء على ادخارهم.

ويتوج حساب الدانة مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول بقيمة 1 مليون دينار والثاني بمبلغ 1.5 مليون دينار، بالإضافة إلى رابحين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إلى جانب 10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة ألف دينار لكل رابح.



وأضاف القطان: يحظى عملاء حساب الدانة بمميزات عديدة، كونه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرص الربح من سنة ماضية إلى سنة تالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على ولائهم لبنك الخليج وثقتهم به.



وتابع القطان: يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه، منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري»، التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.