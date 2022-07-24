صدر مرسوم بترقية 53 قاضيا إلى وكلاء محكمة في المحكمة الكلية ورؤساء نيابة «أ».
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
أ - يرقى كل من الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/2/2021:
عبدالله علي محمد العتال - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
ناصر بدر محمد البدر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
د.عبيد عوض مجبل العصيمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
سالم عبدالرحمن صالح العسعوسي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
هيثم عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
فهد نايف مسعد المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
مشعل ابراهيم عبدالله الغنام - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة
د.فيصل سعدون بعيجان المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالعزيز عبدالله فهد المسعود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد خالد محمد الغملاس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالرحمن طارق ناصر البعيجان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالعزيز مبارك عبدالهادي الجويسري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
فهد فيصل غانم الياسين - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
بسام خليفة سلمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
سليمان عبدالوهاب حمود المضيان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
فوزان عبدالعزيز فوزان العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالله علي محمد الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
أحمد فالح محمد العازمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
يوسف صبيح احمد الأصبحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
سليمان صالح سليمان الفوزان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالله احمد جاسم النجم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
أسعد طارق يوسف العمر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
مزيد رجا باتل البالود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
ناصر يوسف محمد السميط - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة
يعقوب علي يعقوب الطاهر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد يوسف محمد الجسمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد عبدالعزيز محمد الحمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
ب - يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/9/2021:
فواز مخيط عبدالله أبوصليب - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد شاكر مبارك المشيلح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
خالد ضاري راشد الطاحوس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
نواف محمد فهيد الزعبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
فهد سعيد محمد العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
حمد سليمان احمد الحسيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
نواف سعد عوض المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
احمد علي احمد الصدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد بندر بدر العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
ناصر بدر ناصر الناصر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
أنس محمد حسن الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
يوسف عبدالغفار زمان العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
الضويحي مبارك فهد الضويحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
فهد سعود خالد العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
عبدالله بدر عبدالله العبدلي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
جاسم محمد سليمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
منيف نايف متروك عطا الله المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
بدر فلاح عبيد الصواغ - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
نصف عيسى نصف العصفور - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
جراح رفاعي صنت الديحاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
محمود شاكر محمود علي بهبهاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.