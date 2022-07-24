صدر مرسوم بترقية 53 قاضيا إلى وكلاء محكمة في المحكمة الكلية ورؤساء نيابة «أ».



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



أ - يرقى كل من الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/2/2021:



عبدالله علي محمد العتال - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



ناصر بدر محمد البدر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



د.عبيد عوض مجبل العصيمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



سالم عبدالرحمن صالح العسعوسي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



هيثم عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



فهد نايف مسعد المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



مشعل ابراهيم عبدالله الغنام - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة



د.فيصل سعدون بعيجان المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالعزيز عبدالله فهد المسعود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد خالد محمد الغملاس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالرحمن طارق ناصر البعيجان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالعزيز مبارك عبدالهادي الجويسري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



فهد فيصل غانم الياسين - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



بسام خليفة سلمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



سليمان عبدالوهاب حمود المضيان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



فوزان عبدالعزيز فوزان العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالله علي محمد الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



أحمد فالح محمد العازمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



يوسف صبيح احمد الأصبحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



سليمان صالح سليمان الفوزان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالله احمد جاسم النجم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



أسعد طارق يوسف العمر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



مزيد رجا باتل البالود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



ناصر يوسف محمد السميط - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة



يعقوب علي يعقوب الطاهر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد يوسف محمد الجسمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد عبدالعزيز محمد الحمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



ب - يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/9/2021:



فواز مخيط عبدالله أبوصليب - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد شاكر مبارك المشيلح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



خالد ضاري راشد الطاحوس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



نواف محمد فهيد الزعبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



فهد سعيد محمد العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



حمد سليمان احمد الحسيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



نواف سعد عوض المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



احمد علي احمد الصدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد بندر بدر العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



ناصر بدر ناصر الناصر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



أنس محمد حسن الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



يوسف عبدالغفار زمان العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



الضويحي مبارك فهد الضويحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



فهد سعود خالد العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



عبدالله بدر عبدالله العبدلي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



جاسم محمد سليمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



منيف نايف متروك عطا الله المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



بدر فلاح عبيد الصواغ - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



نصف عيسى نصف العصفور - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



جراح رفاعي صنت الديحاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



محمود شاكر محمود علي بهبهاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية



مادة ثانية



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.