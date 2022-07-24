صدر مرسوم تعيين 3 مستشارين في محكمة التمييز و9 رؤساء ووكلاء نيابة وتضمن المرسوم:



مادة أولى



أولا: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:



1 ـ علاء الدين كمال أحمد صالح



2 ـ أيمن محمد عباس أبو علم



3 ـ طه أحمد محمد عبدالعليم



ثانيا: يعين التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



1 ـ أحمد محمود محمد عبدالمقصود ـ رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز



2 ـ يوسف احمد طارق السيد يوسف احمد ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز.



3 ـ الحسن محمد حسن حسن علي بكر - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز



4 ـ حسن عبدالكريم حسن عبدالحميد المتناوي ـ وكيل نيابة (أ) نيابة التمييز.



5 ـ أبو بكر الصديق فتحي حسن ابراهيم ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز.



ثالثا: يعين التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



1 ـ علاء الدين رزق علي موسى القط ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.



2 ـ ياسر ابو بكر الصديق عبدالمعطي زيتون ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.



3 ـ محمد كمال محمد هراس ـ وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة.



4 ـ عبدالعزيز سامي عبدالعزيز عبدالحي ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة العامةمادة ثانية



تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.