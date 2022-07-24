صدر مرسوم بتعيين عبدالله العتيبي في ديوان ولي العهد، وجـــاء في المرســـوم:



مادة أولى: يعــين عبدالله دبيان خالد العــتيبي - بدرجة وكيل وزارة - بديوان سمو ولي العهد.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

.. وتجديد تعيين مازن العيسى

كما صدر مرسوم بتجديد تعيين مازن العيسى في ديوان ولي العهد، وجاء في المرسوم:

مادة أولى: يجدد تعيين مازن عيسى عبدالرحمن العيسى - بالدرجة الممتازة - بديوان سمو ولي العهد.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.