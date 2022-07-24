أعلنت المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة م.نادية الشريدة اليوم السبت تشكيل لجنة لبحث توحيد البيانات الخاصـــة بالعقـــارات والوثائـــق الشرعــية والمخططات المساحية للمحافظة على حقوق ملاكـهـــا والتسـهـيــل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر.



وقالت م.الشريدة في تصريح صحافي: إن البلدية تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل خدمة المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم ومنها الخاصة بالعقارات التي يتطلب إنجازها توحيد بياناتها ما بين البلدية وإدارة التسجيل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ولفتت في هذا الشأن إلى إصدارها القرار الإداري رقم 93 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس قطاع المساحة ومديرين عن إدارات تحديد الملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية، إضافة إلى مشاركين من إدارتي التنظيم والقانونية لبحث البيانات الخاصة بالعقارات وبالوثائق الشرعية والمخططات المساحية عما هو مستغل من ملاك العقارات على أرض الواقع وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوحيد مستنداتها وبياناتها.



وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى أيضا بحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من ملاك العقارات بشأن اختلاف بيانات عقاراتهم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالبلدية وخارجها من أجل ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تصادف التنفيذ.