القاهرة - ناهد إمام



شاركت هدى يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب في فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية.



وأعلنت هدى يسي، في تصريحات على هامش الاجتماعات، عن تقدم الاتحاد بمشروع لصناعة البتروكيماويات بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، وتتم دراسته خلال الاجتماعات تمهيدا لبدء التنفيذ.



وأكدت أن الاجتماع يهدف الى وضع آلية واضحة لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات والأردن ومصر، والتي تم توقيعها مؤخرا في أبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.



وأوضحت هدى يسي، أن الاجتماع سيسهم في تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل بين دول مصر والإمارات والأردن، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المأمول.



وأكدت أن التكامل الصناعي مهم باعتبار الصناعة قاطرة التنمية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر والأردن والإمارات ودولنا العربية.



وقد حضر من اتحاد المستثمرات العرب م.علي زين العابدين رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد ضمن مشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بكل من مصر والإمارات والأردن.