استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، حيث أهدى المحافظ الخالد للسفيرة لويس في ختام اللقاء درعا تذكارية، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.



من جهتها، أعربت السفيرة لويس عن سعادتها وامتنانها لحفاوة الاستقبال، وتقديرها البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلادها ومواطنو المملكة المتحدة على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.