28 مليون دينار عمليات «التأمينات» نصفها للشراء والآخر للبيع

نشاط كبير لكبار سوق الأسهم بالربع الأول.. وهدوء حذر بالثاني



شريف حمدي



قفزت قيمة تعاملات كبار الملاك بالبورصة الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 145%، إذ بلغت خلال الاشهر الستة الأولى من 2022 نحو 370 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 150 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.



وتأتي هذه القفزة في قيمة تعاملات الكبار على وقع نشاط لافت لسوق الأسهم الكويتي في النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت مكاسب لافتة في مقدمتها 2.6 مليار دينار مكاسب سوقية تجاوزت بها مستوى 44 مليار دينار، كما حقق مؤشر السوق الأول 7.9% مكاسب، وحقق مؤشر السوق العام 5.2% مكاسب، فيما تراجع اداء السوق الرئيسي بنسبة 3.5% جراء عمليات بيع واسعة خلال موجات التصحيح التي تلت عيد الفطر.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات النصف الأول تبين ما يلي:



٭ تمت عمليات كبار الملاك على أسهم 63 شركة كويتية مدرجة من خلال 160 عملية متنوعة، وذلك مقارنة بعمليات على أسهم 57 شركة تمت من خلال 212 عملية في النصف الأول من عام 2021.



٭ حظيت فترة الربع الأول من العام الحالي بنشاط لافت على مستوى تعاملات كبار الملاك، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم نحو 300 مليون دينار تشكل 81% من الإجمالي، في حين بلغت القيمة في الربع الثاني قرابة 70 مليون دينار بنسبة 19% من القيمة، ما يعكس حجم الحذر لدى كبار سوق الأسهم خلال فترة جنوح السوق للتراجع على وقع موجات التصحيح.



٭ نفذ كبار الملاك 44 عملية بيع على أسهم 28 شركة، بقيمة 270.5 مليون دينار تشكل 73% من الإجمالي.



٭ كما نفذوا 59 عملية شراء على أسهم 27 شركة، بقيمة 99.5 مليون دينار تشكل نحو 27% من الإجمالي.



٭ استهدف كبار الملاك خلال النصف الأول من العام الحالي 14 شركة لترتفع فيها نسب ملكياتهم لأكثر من 5%، وتمت من خلال 19 عملية دخول، ومن أبرز هذه العمليات دخول شركة اولاد علي الغانم للسيارات على اسهم شركة الغانم المدرجة حديثا بالبورصة لتظهر شركة اولاد علي الغانم في قائمة اكبر الملاك بنسبة 55.7% ملكية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك دخول شركة مجموعة شركة ساك القابضة (شركة ساك العقارية) على اسهم شركة الاستثمارات الوطنية لتظهر ضمن قائمة كبار الملاك بنسبة 10% كثاني اكبر الملاك.



٭ شهدت فترة النصف الأول عمليات تخارج من 23 شركة تمت من خلال 28 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج شركة بروه العقارية من شركة الامتياز للاستثمار، حيث كانت تمتلك 24.4%، كما تخارجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعتها (صندوق فيرست اوف شور) من «بيتك»، حيث كانت تملك 5.14%.



٭ أكبر صفقات النصف الأول بلغت قيمتها 54.9 مليون دينار وكانت عبارة عن بيع مجموعة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات نسبة 11.4% من حصتها في شركة القابضة المصرية الكويتية «قابضة م ك» لتتقلص حصة المجموعة إلى 6.7%، وهي النسبة التي تخارجت منها فيما بعد خلال تعاملات ابريل الماضي.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 20 عملية في الاشهر الستة الأولى من 2022، وذلك بقيمة 28 مليون دينار بواقع 50% لعمليات الشراء البالغ عددها 11 عملية بهدف تعزيز الملكيات، ومثلها للبيع بـ 6 عمليات.



٭ الهيئة العامة للاستثمار أجرت 3 عمليات، ابرزها تعزيز الملكية في شركة آسيا كابيتال لتصبح 15% كثاني أكبر الملاك بالشركة، كما نفذت الهيئة عمليتي تغيير في الملكية في كل من الشركة الكويتية للاستثمار التي تمتلك فيها 76%، وكذلك شركة زين التي تمتلك فيها 24%.