

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» انه قد بدأ العمل في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع مرفق الإنتاج الجوراسي 4 JPF بالكويت البالغة تكلفته 398 مليون دولار، وفقا لمصادر صناعية مطلعة ذكرت انه يجري الان الانتهاء من الأعمال الهندسية في المشروع، كما تجري في الوقت ذاته الاستعدادات تمهيدا لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأجهزة القياس.



وكانت شركة نفط الكويت قد أرست في ديسمبر 2021 عقد المشروع على شركة سبيتكو الكويتية، بينما فازت شركة جيري الصينية في نفس الشهر بعقد آخر قيمته 426 مليون دولار لحزمة أعمال جوراسية أخرى في الموقع JPF 5. ونسبت المجلة الى أحد المصادر قوله انه تم تقديم طلبات لتوريد الأجزاء والمعدات اللازمة لتنفيذ العمل في تنفيذ الحزم الرئيسية. واضافت المصادر انه من المقرر بناء المرفق JPF-4 بالقرب من حقل النفط في الصابرية شمالي البلاد، فيما سيقام المرفق الثاني JPF-5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الى الشرق من موقع المرفق الأول.



وسيجري كلا المرفقين اختبارات ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز، التي تشمل حقول الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، أم نقا، ظبي، بحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية. وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحي شاطئية وسيتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل من قبل المقاول، مع وجود خيار لشركة نفط الكويت لتمديد العقود في تاريخ لاحق.