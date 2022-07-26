محمد الجلاهمة



في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمرور، أن أحكاما صدرت بحق 52 مخالفا لقواعد المرور منذ يناير حتى نهاية يونيو الماضي، كشف مصدر أمني عن أن غالبية الأشخاص الذين أحيلوا إلى المحاكمة تم توثيق مخالفاتهم عبر الهواتف النقالة من قبل نشطاء وإرسالها الى الرقم الخاص بشكاوى المرور «واتساب»، مشيرا إلى أن عددا آخر تم رصده من قبل كاميرات المراقبة.



وأضاف المصدر، انه جرى توقيف المخالفين، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا ممن تم استدعاؤهم او ضبطهم أنكروا ارتكاب المخالفات لكنهم فوجئوا بأن مخالفاتهم موثقة، لافتا إلى أن بعضا من المخالفين ابدوا أسفهم البالغ حينما شاهدوا بأعينهم كيف كانت تجاوزاتهم وخطورة ما ارتكبوه.