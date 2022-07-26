أسامة دياب



أشادت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بمعرض الصور الذي نظمه الباحث الكويتي في العلاقات الكويتية ـ البريطانية عيسى دشتي، وذلك في المكتبة الوطنية، معبرة عن سعادتها بإلقاء نظرة على هذه المجموعات الجميلة من الصور التي تعرض الاحتفال بتتويج جلالة الملكة عام 1953.

وأعتقد أن وجود مجموعة من الصور الفوتوغرافية هو انعكاس للتاريخ والذكريات السعيدة بين البلدين وتدل على عمق صداقتنا.

وذكرت السفيرة لويس أن مثل هذه الفعاليات تعد طريقة جميلة لتذكير أنفسنا بالتاريخ المشترك ولدينا الكثير من الصور لأمير سابق خلال زيارته إلى لندن ممثلا الكويت في المملكة المتحدة لتتويج جلالة الملكة وأعتقد أنه من الرائع رؤية شخصيات كويتية من التاريخ في مثل هذه المعارض، كما أن هناك صورا للمبنى القديم لإحدى شركات للبترول البريطانية وهذا جيد ليذكرنا بالأوقات السعيدة.



وأشادت بجهود الباحث دشتي، معتبرة انه شغف حقيقي وأنا أحترم كثيرا تفانيه في محاولة البحث عن المزيد عن تاريخنا حيث انه يكرس الكثير من وقته وطاقته وأمواله لإعادة النظر في أوراق الأرشيف والسفر حوله لمحاولة اكتشاف المزيد ومعرفة القصص وراء الصور أيضا، لذلك من الرائع مشاركة ما يفعله مع سفارة بريطانيا، لأنها تساعدنا على فهم بصمتنا التاريخية في دولة الكويت أيضا.

بدورها، أكدت الشيخة هالة بدر المحمد أن العلاقات الكويتية ـ البريطانية «استثنائية ومميزة وقديمة» وترسخت لتصبح مثالا يحتذى في العلاقات الدولية، لافتة إلى أن الشعب الكويتي لن ينسى الوقفات الدائمة والمشرقة للمملكة المتحدة الصديقة عبر التاريخ ووقوفها الدائم إلى جانب الحق الكويتي.

وأضافت البدر في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحها معرض الباحث الكويتي في العلاقات الكويتية - البريطانية عيسى دشتي أن الكويت تشارك بريطانيا باحتفالاتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.



بدوره، أعرب الباحث في العلاقات الكويتية - البريطانية عيسى دشتي عن سعادته بإقامة فعاليته الرابعة في هذا العام للاحتفال باليوبيل البلاتيني لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، مضيفا أن جميع تلك الفعاليات التي أقامها احتوت على المجموعة الخاصة والشخصية به والتي تعرض مدى قوة وعمق العلاقات الكويتية - البريطانية، معربا عن شكره الجزيل للسفارة البريطانية والسفيرة بليندا لويس والشيخة هالة البدر على تشجيعهما ورعايتهما لمعارضه السابقة ومعرضه الحالي.