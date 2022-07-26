بداح العنزي



تقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الفريق اول م.الشيخ أحمد النواف، على الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدين أن النواف أهل لهذه الثقة بما حققه من إنجازات مشهودة في كل المناصب التي تولاها.



وأضافوا أن الشعب الكويتي يتطلع إلى جهود النواف لتحقيق الإنجازات وتحريك الملفات المختلفة وتعزيز التعاون بين السلطتين، لتوفير المزيد من الخدمات وإنجاز المشاريع المتأخرة.



في البداية، بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى الشيخ احمد النواف بحصوله على ثقة القيادة السياسية، مضيفا:‏ كلنا ثقة بأن الشيخ أحمد النواف سيعمل جاهدا للحفاظ على مكتسبات الشعب الكويتي وتوفير سبل العيش الكريم له والعمل على تحقيق تطلعات القيادة والشعب في سبيل تقدم الكويت ورفعتها.



بدوره، تقدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بالتهنئة إلى الشيخ أحمد النواف بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وحصوله على الثقة الغالية، سائلا الله تعالى أن يعينه ويكلل جهوده بالنجاح لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للكويت الحبيبة وشعبها الوفي.



من جهته، بارك عضو المجلس البلدي د. حسن كمال لرئيس مجلس الوزراء على الثقة السامية، مضيفا أن المرحلة المقبلة نتطلع فيها إلى تحقيق الإنجازات خاصة فيما يتعلق بمشاريع الدولة والبنية التحتية إضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين.



بدوره، قال عضو المجلس البلدي فهيد المويزري: نهنئ الشيخ أحمد النواف بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مضيفا أن ثقة القيادة السياسية في النواف جاءت في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت ويتطلع الجميع فيها إلى إنجاز العديد من الملفات والتي من شأنها أن تحقق طموح وآمال المواطنين.



من جانبه، عبر عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف عن تهانيه إلى الشيخ أحمد النواف، متمنيا أن تتحقق على يديه تطلعات وطموح المواطنين في كافة المجالات.



من جهته، أعرب عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان عن تهنئته الخالصة إلى الشيخ أحمد النواف، داعيا المولي عز وجل أن يعينه على حمل هذه الثقة الغالية والتي إن شاء الله ستحقق المزيد من التقدم والازدهار لبلدنا العزيز وتسهم في تطويره.



من جهته، رفع عضو المجلس البلدي إسماعيل بهبهاني التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف.



وقال بهبهاني: نتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالإنجازات وتحقيق رؤية كويت جديدة، وأن يكون التعاون بين جميع السلطات لتحقيق ما به الخير لصالح البلاد والعباد.



من جهته، بارك عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي للشيخ أحمد النواف بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء وحصوله على الثقة الغالية والتي يتطلع لها الجميع بأن تكون مرحلة إنجازات، وأن يعينه الله على حمل هذه الأمانة، متمنيا من الجميع التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المأمولة.



بدوره، بارك عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتوليه هذا المنصب، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة في المرحلة القادمة، مضيفا: نتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجازات وتحقيق لطموحات الشعب الكويتي.



من جانبها، هنأت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف على نيل ثقة القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي: أتقدم بالتهنئة والمباركة لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لنيله ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، ونتمنى له التوفيق في هذه المهمة الوطنية.



من جهته، هنأ عضو المجلس البلدي نصار بن مهيني العازمي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف بالثقة السامية، مشيدا بهذا القرار الحكيم من قبل صاحب السمو الأمير في وقت تفتقر فيه البلاد لإحياء النهج الإصلاحي والمنشود من قبل الشعب الكويتي، وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم.



بدوره، بارك عضو المجلس البلدي فهد العبد الجادر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على نيل الثقة السامية من قبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده.



وقال العبد الجادر: نأمل أن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز وإصلاح، ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة.



من جانبه، تقدم عضو المجلس البلدي سعود الكندري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ أحمد النواف على ثقة القيادة السياسية بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء، داعيا المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة لما فيه صالح الوطن.



من جهتها، قالت عضو المجلس البلدي فرح الرومي: نتقدم بخالص التهنئة للشيخ أحمد النواف، داعية الله عزّ وجلّ ان يعينه على حمل الأمانة والمسؤولية بما يحقق نهضة البلاد وتقدمها.



بدورها، تقدمت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان بخالص التهاني والتبريكات لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، داعية الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، واضافت الشلفان: نتضرع إلى الله ان يسدد خطاه وينفع به البلاد والعباد.