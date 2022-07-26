أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن تنفيذها مشروع الأضاحي للعام 1443هــ - 2022م، نيابة عن المتبرعين من أهل الخير، في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، وذلك دعماً للمحتاجين والمتضررين واللاجئين والنازحين في هذا الموسم المبارك

وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الجمعية استهدفت من خلال المشروع تلبية احتياجات آلاف الأسر في 28 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن أعداد المستفيدين من مشروع الأضاحي لهذا العام، بلغت نحو 106 آلاف أسرة، بواقع مستفيدين بلغ حوالي 531 ألف فرد، حيث بلغ إجمالي عدد الأضاحي 10,345 أضحية، تنوعت بين الغنم والبقر والماعز.

وأضاف الحداد أن مشروع الرحمة للأضاحي يراعي جوانب التوزيع المناسب للأسر والأفراد في مختلف الأماكن، ففي قارة آسيا استفاد من المشروع أكثر من 212 ألف فرد، وفي مناطق عمل الجمعية بالقارة الأفريقية وتحديداً في مناطق الفقر والجوع استفاد من المشروع نحو 221 ألف محتاج، فيما بلغت أعداد المنتفعين من المشروع في بعض الدول العربية وعلى رأسها دول اللجوء ومناطق الأزمات كسوريا والأردن ولبنان واليمن وفلسطين ما يقرب من 90 ألف مستفيد، انتهاءً بدول شرق أوروبا التي شهدت توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 7 آلاف محتاج في البوسنة وألبانيا وكوسوفا.

وبين الحداد أن مشروع الأضاحي ساحة من ساحات التكافل والتراحم الإسلامي وواحد من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الرحمة العالمية، كمظهر من مظاهر وحدة الأمة، والتراحم بين أبنائها، ووسيلة للتكافل بين المسلمين، وباب أجر وثواب للمتبرعين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه القربات في موازين حسنات أهل الخير وأن يديم على الأمة نعم الترابط والتراحم والأخوة.