تم اختيار الرياضي علي الصقعبي لتمثيل الكويت في بطولة العالم لمهارات الكرة الحرة التي ستكون في العاصمة التشيكية براغ أغسطس المقبل، وجاء ذلك بناء على رؤية المنظمين له كونه من أفضل الرياضيين في مهارات الكرة الحرة وأحد روادها.



ويمتلك الصقعبي ما يقارب من 20 عاما من الخبرة فضلا عن العديد من إنجازاته المتميزة وإبداعه في صناعة مهارات جديدة تدرس مثل حركة alsaqoby move وays blocktrick. ولم تتوقف مساهماته على الجانب الرياضي، بل امتدت لدعم مشاريع خيرية من خلال تقديم عروض لمرضى متلازمة الداون بالكويت والمشاركة في حملات مكافحة التدخين وجمع التبرعات لدعم الأطفال المحتاجين.