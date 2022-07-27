عقدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدورة التدريبية الثانية لمجموعة مختارة من الموظفين ضمن برنامج تبادل المعرفة، وذلك بالتعاون مع بنك بوبيان حول «إدارة التغيير» بهدف تطوير مهارات الموظفين من الكوادر الوطنية في المؤسسة.



وقالت نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية د.خولة الشايجي: ان هذه الدورة التدريبية والتي تعتبر ضمن برنامج تبادل المعرفة الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، تأتي انطلاقاً من سعي المؤسسة الدائم والمتواصل لتطوير قدرات الموظفين الإدارية وصقل مهاراتهم لتعزيز مسيرة التعاون البناء مع القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمثمرة، حيث تأتي تلك الجهود المشتركة تشجيعا وترسيخا لثقافة التطوير والتعلم المستمر التي تنتهجها المؤسسة.



وأكدت د.الشايجي أن «التقدم العلمي» مستمرة في استكمال استراتيجية الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص في برنامج تبادل الخبرات لاسيما الشركات والبنوك المؤثرة في سوق العمل، مثمنة الدور الذي يقوم به بنك بوبيان والذي يعتبر من البنوك الكويتية الرائدة في خلق بيئة عمل منتجة ومبتكرة من خلال مشاركتهم تجاربهم وخبراتهم في مجالات التطوير وتحسين الأداء في العمل المؤسسي ونقل تلك المعرفة والخبرات المتراكمة الى الكوادر الوطنية الشابة بالمؤسسة.



وأوضحت د.الشايجي أن الدورة التدريبية تستهدف الاستفادة من أفضل أساليب ادارة التغيير والتطوير الاداري لرفع مستوى الأداء في بيئة العمل سعياً لتحقيق التميز المؤسسي من خلال ادارة التغيير ويقوم بعدها المشاركون بعرض مشاريعهم ودراسة تطبيقها بصورة فعالة كما تم مع المشاركين بالدورة الأولى.



وأوضحت أن الدورة أقيمت بإشراف فريق إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة وإدارة التطوير في بنك بوبيان، واستمرت 3 أيام بمشاركة 26 موظفا من المؤسسة.



وشكرت د.الشايجي المشاركين والعاملين على إنجاح البرنامج التدريبي، معربة عن أملها في استمرار التعاون الفعال بين الجانبين.