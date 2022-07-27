أعلن بنك برقان عن إطلاقه حملة «قطر 2022 لكأس العالم» لحاملي بطاقات VISA برقان الائتمانية، بحيث يمنح عملاءه فرصة العمر لدخول 3 سحوبات على باقات FIFA، والسحب النهائي على باقات FIFA Premium، للحضور والمشاركة في الحدث الاستثنائي كأس العالم 2022 في قطر.



وتستمر الحملة لثمانية أسابيع من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022، يحصل خلالها عملاء البنك لكل دينار ينفقونه محليا أو دوليا عند الدفع باستخدام بطاقات برقان الائتمانية المؤهلة على فرصة لدخول السحب، ليتم الإعلان مع كل سحب من السحوبات الثلاثة عن 6 فائزين، و3 فائزين للسحب النهائي.



وقد أفاد ساكت جاجو، رئيس دائرة البطاقات في بنك برقان بهذا الخصوص قائلا: هذه الحملة واحدة من أكثر الحملات تشويقا من بين حملاتنا التي قمنا بإطلاقها في السنوات الأخيرة، كونها ترتبط بفعاليات أكثر حدث رياضي مرتقب لهذا العام، ويسعدنا من خلالها أن نكافئ عملاءنا بالفرص للحصول على تجربة لا تنسى ضمن فعاليات كأس العالم، لنواصل بذلك تقديم تجربة مصرفية استثنائية بمزايا رائعة تضيف لهم الكثير من القيمة الحقيقية، إلى جانب حصولهم على المزيد من نقاط مكافآت برقان من خلال إنفاقهم، والتي توفر خيارات الاسترداد المتنوعة المصممة خصيصا لتلبي احتياجاتهم المختلفة وتتماشى مع متطلبات أسلوب حياتهم.



ويطلق بنك برقان بهذه المناسبة أيضا إصدارا خاصا ومحدودا من بطاقة فيزا بلاتينيوم الائتمانية، تماشيا مع فرحة الكثيرين باقتراب فعاليات كأس العالم 2022، التي تمنح العملاء فرصة مضاعفة نقاط مكافآت برقان خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلى جانب العديد من المزايا الحصرية التي تمنحها بطاقات برقان الائتمانية، كما يواصل البنك خطته لإضافته قيمة أكبر إلى أسلوب حياة عملائه عبر مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت، من خلال برنامجه الشامل للعملاء المميزين «مكافآت برقان»، الذي يمكنهم من استرداد نقاط المكافآت بشكل نقدي أو استبدالها بتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وقسائم التسوق في المتاجر المتنوعة وقسائم التسوق الإلكتروني والمزيد من المكافآت.