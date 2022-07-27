أطلق البنك التجاري الكويتي المرحلة الأولى من خدمة (تي بوت) T-BOT وهو المساعد الافتراضي للعملاء عن طريق تطبيق واتساب على رقم 1888225 لخدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل والرد على استفسارات العملاء بشكل آلي دون تدخل العنصر البشري.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع التحول الرقمي والابتكار بالوكالة في البنك التجاري الكويتي محمد آل هيد: يحرص البنك التجاري دائما على مواصلة مسيرة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والحلول المصرفية المقدمة للعملاء لمسايرة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية، ويأتي ذلك ضمن جهود البنك نحو الالتزام بتوجهات بنك الكويت المركزي بشأن استراتيجية صياغة المستقبل وإدخال الذكاء الصناعي في الصناعة المصرفية الرقمية، وفي هذا الإطار يطلق التجاري خدمة المساعد الافتراضي T-BOT ضمن مرحلة أولية من التطوير، حيث سيشمل المساعد الافتراضي مستقبلا العديد من الحلول والعمليات التي تسهل على عملاء البنك تلبية احتياجاتهم والحصول على ردود مباشرة على استفساراتهم وانجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، ويسعى البنك من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز خطة التحول الرقمي بإثراء تجربة العملاء ودراسة متطلباتهم بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأضاف: المساعد الافتراضي T-BOT سوف يقوم بالرد على العملاء بشكل آلي دون الحاجة لانتظار الرد من الموظفين أو التدخل البشري، وسيوفر للعملاء في المرحلة الأولية الرد على استفساراتهم العامة بخصوص المنتجات وبعض الخدمات البسيطة، وتوجيه العملاء نحو أقرب فرع أو جهاز سحب آلي من موقعهم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول للموظفين المختصين لخدمتهم في غير تلك الجوانب.



وأكد آل هيد أن تعزيز قنوات التواصل بمثل هذه الخدمات يسهم في توفير وقت العملاء الثمين، كما أن تطبيق حلول التحول الرقمي الحديثة والمبتكرة يزيد من جودة الخدمات ومدى رضاء العملاء.