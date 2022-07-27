أعلن بنك بوبيان عن تعيين مضاوي العثمان في منصب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال والتي ترفع تقاريرها مباشرة للجنة إدارة المخاطر ومتابعة الالتزام، وذلك في إطار سعي البنك الدائم لدعم موارده البشرية من الشباب الكويتيين واختيارهم في المناصب التنفيذية العليا في البنك.



والتحقت العثمان ببنك بوبيان في عام 2018 كمدير أول في وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ثم ترقت لتصل إلى منصب نائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قبل أن يتم اختيارها للمنصب الجديد.



وقبل التحاقها ببنك بوبيان عملت العثمان في الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية كمراقب للقروض ثم رئيسا لقسم قروض دول أوروبا ووسط آسيا وبعدها التحقت بالعمل في وحدة التحريات المالية الكويتية كرئيس قسم تلقي البلاغات وجمع المعلومات ورئيسا للفريق الفني التابع للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى التحاقها بالبنك في أكتوبر 2018.



وشاركت العثمان في العديد من الدورات المهمة المتخصصة داخل الكويت وخارجها من بينها دورات لمؤسسات عالمية ومنها صندوق النقد الدولي IMF وجامعة هارفارد الأميركية.



ويمثل اختيار العثمان لهذا المنصب إضافة جديدة لسياسة دعم البنك لموارده الوطنية النسائية وتمكينها للوصول الى أرفع المناصب في البنك إيمانا منه بالدور المهم الذي تقوم به في مسيرة البنك الناجحة خلال السنوات الأخيرة.



يذكر أن وحدة مكافحة غسيل الأموال تختص بتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات وإجراءات العمل بالإضافة إلى الضوابط والنظم الآلية اللازمة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.