بعد إدخال تحديثات في التصميم وتزويدها بترقيات تكنولوجية متقدمة مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء الذين يتطلعون إلى نمط حياة يتناغم مع متطلبات الحياة العصرية خصوصا من فئة الشباب العصري، أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت، عن توافر سيارة نيسان KICKS 2023 في الكويت، حيث يتيح الإصدار الأحدث تعزيز التواصل، الابتكار والتخصيص، حيث تسمح نيسان KICKS للسائق بالتعبير عن أسلوبه الشخصي أثناء قيادته السيارة عبر المدينة بفضل الدقة في التحكم ومزايا مساعدة السائق المتقدمة.



وتحافظ KICKS الجديدة على مقاييس الكروس أوفر الصغيرة بمساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها الخارجي الرشيق المناسب للمدينة لضمان سهولة التحكم بها، إلا أن التغييرات الخارجية الشاملة تميز KICKS فورا عن غيرها، وتتوافر بطرازات S وSV وSL.



وتكتسب KICKS مظهرا رياضيا بفضل مقدمتها البارزة والجريئة المتميزة بشبك V-MOTION الأمامي المزدوج. وتوفر مصابيح LED الأمامية الجديدة لمسة عالية التقنية وحديثة ومتميزة تبرز بوضوح أكبر في تصميم عاكسات LED المتعددة الرفيعة في فئة SL. كما تشمل فئة SL مصابيح ضباب LED قياسية ومصابيح انعطاف جانبية على مرايا الأبواب.



وتتميز الخلفية الأنيقة بمصد جديد ولمسات خارجية فاخرة على الباب الخلفي وبمجموعة مصابيح LED تمتد من جانب إلى آخر، مما يشكل خطا أفقيا لافتا يبرز الهيكل الخلفي العريض. وعلى غرار المقدمة، يضفي المصد الخلفي المعاد تصميمه انطباعا بكبر حجم السيارة وشعورا بالفخامة.



وتتميز المقصورة الداخلية المعاد تصميمها بمقاعد جلدية بنية اللون ومقابض جلدية أنيقة وفاخرة تعطي إحساسا متميزا.



ولضمان راحة البال، يتوافر درع السلامة القياسي من نيسان الذي يتضمن نظام فرامل الطوارئ الآلية، ونظام التحذير من الانحراف عن حارة السير، ونظام التحذير من المناطق العمياء المستند إلى الرادار، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ومن التقنيات الأخرى نظام الرؤية الشاملة الذكي الذي يوفر رؤية بزاوية قدرها 360 درجة لمحيط السيارة.



وزودت كل سيارة KICKS بمحرك قياسي رباعي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر و16 صماما بنظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات. يولد المحرك 118 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 15.1 كغم/ متر عند 4000 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة X-Tronic سلس يشغل العجلتين الأماميتين.



وتتضمن كذلك نظاما قياسيا للتحكم في الجر، ونظام تحكم ديناميكي بالسيارة، ونظام مساعدة صعود التلال، ونظام مكابح مانعة للانغلاق مع مكابح قرصية أمامية واسطوانية في الخلف (الفئة S) وتوجيهها كهربائيا.