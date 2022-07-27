يشهد عدد حالات الإصابة بكورونا المثبتة عبر الاختبار الخاص بالكشف عن كورونا PCR ارتفاعا منذ أكثر من أسبوع مقارنة بانخفاض عددها منذ أبريل الماضي، وذلك وفق مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة د.زهير السهوي. ونقلت وكالة «سانا» عن السهوي قوله إن ارتفاع عدد الإصابات لا يعني بالضرورة بداية موجة جديدة مشيرا إلى أن الإصابات المسجلة معظمها دون أعراض أو بأعراض بسيطة لاسيما لمن تلقى اللقاح، وتظهر على شكل ارتفاع الحرارة وألم بالبلعوم ووهن عام وألم عضلي. وبين أن نسب إشغال المشافي في حدودها الدنيا بجميع المحافظات ولا توجد قبولات في العناية المشددة كون معظم الحالات التي تراجع المشفى لا تستوجب العناية الطبية الفائقة.