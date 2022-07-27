القاهرة ـ هالة عمران



أظهر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر الرابعة في قيمة مشروعات الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال (2022 ـ 2026).



جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات، ويتناول قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأشارت شركة «أبيكورب»، في تقرير لها، إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر، سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة (2022 ـ 2026) قرابة الـ100 مليار دولار.



الى ذلك، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات أصبح هدفا قوميا واستراتيجيا تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية، في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج، والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية.



جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري.



وأشار إلى تعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة للتجارة الخارجية وتوفير الإمكانات اللوجستية والبينة التحتية وخطوط الشحن، إلى جانب فتح أسواق جديدة من خلال تعزيز العلاقات مع دول العالم المختلفة، الأمر الذي انعكس على ترشيد الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحسن وضع التجارة الخارجية لمصر، على الرغم من التداعيات الوخيمة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على حركة التجارة العالمية.



وفي هذا الصدد، كشف التقرير عن تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، مستعرضا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39.8 مليار دولار عام 2021، و41.1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، و52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016، و52.4 مليار دولار عام 2015، و46.3 مليار دولار عام 2014.