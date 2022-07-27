بشرى شعبان



رافقت «الأنباء» فريق حظر العمل وقت الظهيرة خلال جولته على القسائم السكنية في ضاحية جنوب عبدالله المبارك أمس والتي شملت اكثر من 10 قسائم تم خلالها تسجيل إنذارات بتلافي مخالفة لـ20 عاملا.



وقال رئيس فريق حظر العمل في الظهيرة ورئيس قسم السلامة المهنية بمحافظة الجهراء م.حمد المخيال في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الجولة ان عدد الشركات التي تمت زيارتها وتسجيل انذارات بتلافي مخالفتها أكثر من 300 شركة وقمنا بإعادة التفتيش بعد مرور 48 ساعة على المواقع المخالفة، مضيفا انه في حال التزام الشركات لا تتعرض لأي مساءلة قانونية، أما في حال الاستمرار فيتم مخالفة الشركة بغرامة تبدأ من 100 الى 200 دينار عن كل عامل بالإضافة لإحالة الملف الى الشؤون القانونية ووضع «بلوك» عليه. وأضاف المخيال: بعد إعادة التفتيش نستطيع القول ان 99% من الشركات ملتزمة بالقرار وهذا يدل على حرصها على سلامة عمالتها، مشيرا الى ان المخالفة تتم وفقا للقرار 535/ 2015 الذي يحظر على اصحاب الاعمال تشغيل عمالتهم في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 الى 4 عصرا من اول يونيو حتى نهاية اغسطس من كل عام.



وعن نسبة التزام الشركات خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، ذكر انها عالية جدا وتصل لأول مرة منذ صدور القرار الى 98% وهذا يدل على زيادة وعي اصحاب الاعمال والعمال، متمنيا الالتزام بمنع العمل في الظهيرة حفاظا على سلامة العمال ولكي لا تتعرض الشركات للمساءلة القانونية وإيقاف الملف.وردا على سؤال عن تعرض صاحب القسيمة للمخالفة حال وجود عمالة خلال وقت المنع، اكد ان «القوى العاملة» لا تتعرض لاصحاب القسائم بل للشركات المسجلة عليها العمالة المتواجدة في المواقع. وضم الفريق كلا من م.حمد المخيال وم.خالد العتيبي وم.نايف الشمري.