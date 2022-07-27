أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أن الكويت ستشارك في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقرر أن تستضيفها مدينة قونية التركية في الفترة من 9 و18 أغسطس المقبل بـ60 لاعبا ولاعبة.



وقالت اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن الفرق الكويتية ستشارك في منافسات 10 ألعاب مختلفة هي القوس والسهم والرماية وألعاب القوى و‏الدراجات الهوائية والجودو والكاراتيه والكيك بوكسينغ والسباحة وكرة الطاولة إضافة إلى لعبة التايكوندو.



ويشارك في البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والتي تستضيفها تركيا للمرة الأولى، لاعبون يمثلون أكثر من 50 دولة إسلامية يتنافسون فيما بينهم في 21 لعبة رياضية جماعية وفردية.



يذكر أن البطولة تم تأجيلها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).