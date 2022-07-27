القاهرة - خلود أبوالمجد

استأنفت الفنانة ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين» بعد عودتها من اجازتها بإيطاليا، والعمل تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ويعرض لريم هذه الفترة مسلسل «الثمانية» على أحد المنصات الرقمية، وهو من تأليف المستشار تركى آل الشيخ في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، بطولة آسر ياسين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا اسكندر، سارة عبد الرحمن، وضيوف الشرف غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، جهاد سعد، منذر رياحنة، محمد مفتاح، وضاح سوار، فاطمة ناصر، فراس سعيد، عبد اللطيف شوقي، خالد صقر، وآخرين، وإخراج أحمد مدحت.



حيث تقدم ريم شخصية «مي» التي تنضم كعضوة في جماعة الثمانية، وذلك حسب أحداث العمل، التي تكشف ما يحدث حين تقرر المنظمة تصفية ناصر والتخلص منه في عملية مروّعة يسقط فيها عدد من الضحايا الأبرياء ومنهم الأغلى على قلبه، وهل يمكن لمن خسر كل من يحبّ أن يتخلّى عن كل ما يملك في سبيل الانتقام؟ وكيف يخطط ناصر للنيل من أعضاء المنظمة، وهل يستطيع كشف أسرارها وفضح ارتباطاتها والإيقاع بكل من يتعامل معها من رجال أعمال وأهل سلطة ونفوذ؟



يذكر أن آخر ما قدمته ريم مصطفى كان مشاركتها في بطولة مسلسل «suits بالعربى» الذي عرض رمضان الماضي، وكان من بطولة آسر ياسين أيضاً، وأحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.