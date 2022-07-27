أمير زكي

في بادرة إنسانية ليست غريبة على رجال وزارة الداخلية، تدخل ضابط برتبة مقدم من أمن العاصمة لتمكين مواطن من الإقامة في فندق بمنطقة بنيد القار لحين إيجاد حل لمشكلة تعثره ماديا وخلافات بينه وبين أسرته.

وقال مصدر امني ل« الأنباء» ان رجال مخفر شرطة الدسمة وخلال جولاتهم شاهدوا مواطنا هائما ولدى توقيفه افاد بأنه من مواليد 1977، ويسكن في الشارع وليس لديه سبل معيشة، وانه مفصول من العمل وكذلك لديه مشاكل أسرية على اثرها لا يقدر أن يتجه الي بيت اهله ، وعليه تكفل المقدم بالتواصل مع ادارة فندق ودفع مقابل اقامة المواطن كاملا لعدة ايام .

هذا، وتم إخطار مدير أمن العاصمة اللواء عبد الله الرجيب بهذا الموقف الإنساني المشرف .