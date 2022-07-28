آلاء خليفة



أوضحت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن الوزارة تطمح للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الكويت، عبر خطط واستراتيجيات متعددة، مؤكدة ان النقلة النوعية التي نصبو إليها جميعا باتت قريبة المنال وأننا على أعتاب قفزة من الإبداع المعرفي يحققها جيل قيادي متميز من شباب هذا الوطن وشاباته.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السنان خلال اللقاء التنويري السنوي الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف وبرعاية من السفارة الأميركية في الكويت وشركة زين وبنك الخليج وذلك مساء أمس الأول في قاعة أرينا بمجمع 360.



وأشارت السنان إلى سعي الوزارة للعناية بتعزيز الإبداع والابتكار والتوسع في الابتعاث في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والمرتبطة بالاحتياجات التنموية لتوفير فرصة متميزة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للالتحاق بأفضل الجامعات واعرقها، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم والمساندة لتحقيق ما يصبو إليه الطلبة من أهداف.

وحثت جميع الطلبة على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم في مختلف دول الابتعاث والالتزام بالنظم والقوانين.



دعم مستمر



من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية يوسف أشكناني أن الاتحاد خط الدفاع الأول عن طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأميركية.



قائلا: هو ليس شعار نتغنى به بل هو الشعار الذي نسير عليه في عملنا، وفي خدماتنا للطلبة للدفاع عن حقوقهم والسعي في مكتسباتهم، جادين ومجتهدين لتسهيل عليهم حياتهم كوننا الممثل الشرعي الوحيد لطلبة وطالبات الولايات المتحدة.



وأشار أشكناني إلى أن الدراسة في الولايات المتحدة هي فرصة للتعليم في أفضل جامعات العالم، لافتا إلى أن الاتحاد كان وما زال يعمل جاهدا على توفير كافة السبل لتمكين الطالب من اجتياز مرحلته الدراسية، وكذلك يعتبر همزة الوصل بين الطالب والجهات المختصة لتحقيق المكتسبات الطلابية، مشددا على دور الاتحاد من الناحية الإرشادية والتنويرية منذ أول يوم في قيادتهم لدفة الاتحاد.



تسهيل الإجراءات



بدورها، أعربت مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأميركية في الكويت كريستي واتكينز عن سعادتها بانضمام 1200 طالب كويتي هذا العام للدراسة مع زملائهم في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن السفارة الأميركية في الكويت تقدم كافة الخدمات لتسهيل إجراءات السفر للطلبة الكويتيين، ومنها الحصول على الفيزا، حيث شجعت الطلبة على التقديم والحصول عليها مبكرا.



وأشارت واتكينز إلى أن السفارة لديها مرشد للطلبة ليعاونهم على اختيار المعاهد والكليات والمواد والبرامج التي يرغبون في دراستها، لافتة إلى أن الطلبة المستجدين كذلك يمكنهم التواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين حاليا في أميركا للاستفادة من نصائحهم وخبراتهم بما يجعلهم يشعرون بالأمان والارتياح.



«زين» جزء من عائلة NUKS



من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، حرص الشركة على التواصل مع أبناء الكويت المبتعثين وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية كونهم يمثلون اكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، مضيفا: ونحن نعتبرهم سفراء الكويت وأصبحت زين جزءا لا يتجزأ من عائلة NUKS.



وأشار إلى رعاية شركة زين لأنشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا على مدار سنة كاملة، مؤكدا ان تلك الشراكة ليست جديدة على زين كونها الشريك الاستراتيجي للاتحاد لما يقارب 20 عاما منذ تأسيسه.



دعم بنك الخليج



وقد ألقت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج كلمة باركت فيها للطلبة المقبولين بخطة البعثات في كافة مقار الابتعاث ومنها أميركا.

وحثت الحجاج جميع الطلبة على الاستفادة من تجربتهم في السفر لأميركا ليس فقط على المستوى التعليمي والأكاديمي المتميز الذي توفره الولايات المتحدة الأميركية بل ايضا المجتمع الأميركي المنفتح على ثقافات عدة.



مرحلة جديدة



ومن جهته، بارك رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت في واشنطن د.عادل مال الله للطلبة المقبولين في خطة البعثات بالولايات المتحدة الأميركية والذين سيبدأون مرحلة جديدة في حياتهم ستكون مغايرة تماما عن المرحلة التي عاشوها في المرحلة الثانوية في الكويت.



وكشف مال الله في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يشرف عليهم مكتب واشنطن دي سي يتراوح ما بين 3500 ـ 4000 طالب وطالبة من مختلف جهات الابتعاث، بالاضافة الى اعداد اخرى من الطلبة مسؤول عنهم مكتب لوس انجيليس.