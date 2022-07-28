في إطار دعمه المستمر لشباب الكويت، رعى بنك بوبيان المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الكويت لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الراغب بالعمل في القطاع المصرفي.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني: يؤكد بنك بوبيان في مختلف مشاركاته ورعاياته لهذه النوعية من الفعاليات أهمية الدور الذي يقوم به تجاه العنصر البشري وضرورة دعمه لتحقيق طموحاته واستقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.



وأضاف: تكتسب هذه الفعاليات أهميتها نظرا لما تتمتع به من دور مؤثر وفعال بتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم.



وأوضح الرحماني أن هذه المبادرات الوظيفية تشكل جزءا من قيم بنك بوبيان واهتمامه الدائم بموظفيه وصقل مهارات المعينين حديثا من خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمنزلة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلين لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا بتطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.



التوظيف في «بوبيان»



من جانبه، قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل إن مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك تواجدوا وأجروا المقابلات وردوا على الاستفسارات المطروحة من الطلاب المهتمين بالعمل في القطاع المصرفي، كما قدموا شرحا مفصلا عن بنك بوبيان وعرضا حول عدد من الفرص الوظيفية لمختــلــف التخصصات والتعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية، حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها.



وأكد العجيل أن دور البنك لا يقتصر فقط على مجرد توظيف او تعيين الطاقات الشابة، بل يمتد إلى استقطاب المميزين منهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم عبر برامج تدريبية احترافية مع كبريات شركات التدريب والاستشارات التدريبية الأمر الذي يؤهلهم للارتقاء بمستوى بيئة العمل في بوبيان والقطاع المصرفي ككل.