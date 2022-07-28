المهرجان ضمن الأنشطة الصيفية ويستمر حتى 30 الجاري



ضمن فعاليات «الأفنيوز» الترفيهية والمميزة لهذا العام، انطلق كرنفال الأفنيوز 2022 الخميس الماضي والذي سيستمر حتى 30 يوليو، ويتضمن مشاركة 13 من فناني الشوارع الأكثر شهرة من مختلف دول العالم كاليابان، الولايات المتحدة الأميركية، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، تايوان، أستراليا، إسبانيا، سلوفاكيا، إيطاليا والأرجنتين ليقدموا أكثر من استعراض استثنائي متحرك ومتجول حول الأفنيوز بما في ذلك المهارات البهلوانية، فنون السيرك، لعب الموسيقى، الزجاجات الدوارة، مسرح الدمى، العروض الجوالة الساحرة، الخدع السحرية، وغيرها من العروض الترفيهية والفنية الرائعة لتعزيز أجواء السعادة المرح والترفيه بين زوار الأفنيوز.



وأوضحت إدارة الأفنيوز أن هذا الكرنفال يشكل جزءا من الأنشطة الصيفية، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه في الأعوام السابقة، حيث تم اختيار أفضل الكفاءات والمواهب العالمية المبدعة التي تألقت في وجهات عالمية شهيرة لتشارك في «كرنفال الأفنيوز 2022»، والذي يسلط الضوء على روائع الثقافات العالمية، حيث تمتلك احتفالات الشوارع إرثا تاريخيا طويلا يعود إلى الثقافات القديمة، وتعتبر حتى الآن من أهم الأنشطة الاحتفالية حول العالم.



وأعربت الإدارة عن سعادتها بالتفاعل المستمر من الزوار مع عروض الكرنفال الذي يناسب جميع أفراد الأسرة، كما أكدت حرصها على أن يقضي جميع الزائرين أمتع الأوقات خلال تواجدهم في الأفنيوز.