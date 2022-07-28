محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية فيصل المطيري زيادة الوديعة لـ 2020-2022 مبلغا قدره 1.5 مليون دينار، بنسبة عائد 3.5% وهي أعلى وديعة منذ التأسيس عام 1994 ليصل الإجمالي إلى 7.963.500 ملايين دينار، معلنا قرب افتتاح السوق المركزي رقم 2 في القصور.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن زيادة الوديعة بحضور رئيس لجنة المشتريات عبدالله السند وأمين الصندوق ماجد العازمي، والتي تسلمها المدير الإقليمي لبنك الكويت الدولي يعقوب أشكناني، حيث أكد المطيري أن المرحلة المقبلة ستشهد تنوعا واسعا في الأصناف والسلع لكسر الاحتكار وتوفير ما يحتاج إليه المستهلكون.