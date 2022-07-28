طارق عرابي



أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الكويت دخلت مرحلة متقدمة على طريق التوجه العالمي في مجال حماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق كل ما هو جديد في هذا المجال وعلى كافة المستويات.



وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش حفل تكريم مفتشي وموظفي الرقابة التجارية والذي أقيم مساء أمس الاول بحضور وكيل الوزارة بالتكليف محمد العنزي، أن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية عزز خروج الكويت من المنطقة الرمادية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها مفتشو الرقابة لمحاربة ظاهرة السلع المقلدة في السوق المحلي، الأمر الذي أدى إلى رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.



وتابع الشريعان يقول انه لم يعد هناك مجال في الكويت للسطو على أفكار أحد، لاسيما في ظل تشديد العقوبات على من ينتحل أو من يحاول السطو على أفكار غيره، فكل الأفكار والحقوق مصونة.



بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي، نجاح الوزارة في حجب نحو 425 موقعا الكترونيا، وإغلاق أكثر من 325 محلا تجاريا خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما فاق عدد المحاضر التي حررها المفتشون 200 محضر للسلع المقلدة.



وأضاف قائلا إن «التجارة» لن تسمح بأن تكون الكويت موقعا لبيع السلع المقلدة، خاصة أن توجهات الوزارة والقيادة السياسية واضحة في منع السلع المقلدة وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمر الأجنبي وهي أهداف نتطلع جميعا الى تحقيقها.



وفيما يتعلق بتدفق السلع الـغـذائـية إلى الـكـويت، أكـد العنزي أن «التجارة» تمكنت من مواجهة تداعيات جائحة كورونا وضمان تدفـق السلع إلى الأسواق بسبـب جـهودها المسبقة في هذا المجال، كما أنها أخذت بعين الاعتبار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية من خلال وضع الخطـط والسيناريوهات اللازمة في هذا الشأن.