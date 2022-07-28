نواف الغربللي: إنجاز جديد يضاف إلى قدرات «زين» بجلب التقنيات الأكثر تطوراً إلى الكويت

شبكة زين اجتازت جميع الاختبارات التشغيلية بنجاح والإطلاق التجاري للخدمة قريباً



أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاقها لحلول الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرفة (Fiber-to-the-room)، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الكويت تقدم هذه التكنولوجيا الثورية في السوق الكويتي.



وستمنح هذه التقنية المتطورة عملاء زين كفاءة غير مسبوقة في خدمات إنترنت النطاق العريض المنزلي، بحيث ستضمن تغطية إنترنت ثابتة لا مثيل لها بسرعات تصل إلى 1 جيجابت بالثانية في جميع أنحاء المنزل، وخاصة في المنازل الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة والسراديب، مما يتيح للعميل التمتع بخدمات الترفيه الرقمي بأعلى جودة ممكنة من غير انقطاع، وتقدمها شركة هواوي المزود العالمي الرائد لشبكات وتقنيات الاتصالات.



وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين وزين الكويت نواف الغربللي: نعلن اليوم عن إطلاقنا لحلول الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرفة (FTTR)، وذلك بعد نجاح شبكة زين باجتياز جميع الاختبارات التشغيلية لقياس جهوزيتها والتأكد من قدراتها الفنية لتشغيل الخدمة بأعلى مستويات الجودة، وهو إنجاز تقني جديد يضاف إلى قدرات وريادة زين في جلب التقنيات العالمية الأحدث والأكثر تطورا للسوق الكويتي.



وأضاف: يأتي هذا التطبيق الناجح في الكويت تحت مظلة توجهنا الاستراتيجي في مجموعة زين لتوفير هذه التقنية الثورية في عمليات زين الأخرى، منها على سبيل المثال الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين، وهو انعكاس لجهودنا في قيادة الابتكار على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وبين بقوله: توفر تقنية FTTR لبنة الأساس المطلوبة لتطوير المنازل الذكية وإثراء تجربة الحياة الرقمية، بحيث تعتبر مكملا لتقنية الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) التي نقدمها حاليا، وتقوم بتوسيع نطاق الألياف الضوئية إلى كل طابق وغرفة في المنزل، خاصة المنازل الكبيرة، وذلك بتصميم فريد من نوعه وتنفيذ عالي الجودة يضمن تغطية إنترنت لا مثيل لها بسرعات تصل إلى 1 جيجابت بالثانية في جميع أنحاء المنزل، كما تدعم الخدمة أحدث تقنيات Wi-Fi 6، مما يتيح تجربة إنترنت سلسة عبر الغرف والأدوار.



وتابع الغربللي: تلعب زين دورا رائدا في دفع رؤية التحول الرقمي بالمنطقة، ونسعى دوما إلى تبني التقنيات التي تساهم في بناء مستقبل قوي ومستدام في الأسواق التي نعمل بها، ولهذا فنحن نواصل استكشاف مجالات النطاق العريض المنزلي والاستثمار فيه لتحقيق طموحات عملائنا، ونحن نستعد لإطلاق الخدمة تجاريا في المستقبل القريب بعد إتمام جميع الإجراءات التنظيمية الرسمية.



ويعكس هذا الإعلان جهود زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك منذ تفردها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكافة مناطق البلاد، حيث نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.



وفي مايو 2022، أطلقت زين خدمة المكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الخامس (Vo5G) كأول شركة اتصالات على مستوى العالم التي تطلق هذه الخدمة تجاريا على شبكتها بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت وعلى سلسلة أجهزة سامسونغ S22 الجديدة.