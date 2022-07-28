عبدالكريم أحمد

قضت دائرة الجنح في المحكمة برئاسة القاضي بشاير عبدالجليل، بحبس طبيبين لمدة سنة مع وقف النفاذ لمدة سنة بكفالة، نتيجة ارتكابهما خطأ طبيا تسبب في فقدان بصر عين مريض.

وقال المحامي مصطفى ملا يوسف ان الطبيبين اعتمدا بالخطأ وليس عمدا المستحضر الطبي الذي يستخدم كجل لتنظيف الأسنان في وصفة العلاج، حيث وقعا في لبس كونه منتجا من نفس الشركة التي أنتجت جل العين الذي كان من المفترض صرفه لموكله، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بموكله ليست جسدية فحسب بل نفسية، أحدها يتمثل برفض تزويجه لأكثر من مرة بسبب تضرر عينه.

وذكر ملا يوسف أنه سيتقدم بعد هذا الحكم بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض موكله بمبلغ مالي كبير سعيا لجبر جانب من الضرر الذي لحق بموكله.