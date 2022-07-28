بيروت - عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى المسؤولين الى إيجاد سبل التعافي الممكنة لما نراه من خطر حصول الانهيار التام وفشل الدولة، داعيا إلى تبني شعار: «الحياد عن كل ما يفرق والانحياز إلى كل ما يجمع»، معتبرا أنه «ليس بالإمكان إنقاذ الوطن إلا بالتفاهم والسير معا في اتجاه هدف مشترك، لا بالأنانية والتصلب في المواقف أو بالتخوين والازدراء والتربص بعضنا ببعض».



كلام شيخ العقل جاء خلال استضافته في دار الطائفة أمس «اللقاء التشاوري المنبثق عن ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار وشبكة الأمان للسلم الأهلي» لإطلاق النداء الوطني تحت عنوان: «أولويات الرؤية الوطنية في مواجهة التحديات».



وناشد اللقاء «الرؤساء الروحيين المبادرة إلى عقد القمة الروحية المرتقبة بهدف التأكيد على المسؤولية الروحية والأخلاقية للمرجعيات الدينية وعلى رسالة الدين الإنسانية التي تدعو إلى حفظ كرامة الإنسان وصون المجتمع وحث المسؤولين على إيجاد سبل التعافي الممكنة قبل حصول الانهيار التام وفوات الأوان».